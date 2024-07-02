Бывший баскетболист — об уходе Клэя Томпсона: это пощёчина

46-летний американский бывший профессиональный баскетболист Кеньон Мартин, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), прокомментировал уход атакующего защитника Клэя Томпсона из «Голден Стэйт Уорриорз», обвинив организацию в неуважении к игроку.

«Вы заплатили Дрэймонду [Грину] большие деньги. Но я отличный снайпер, я набрал в среднем больше очков, чем он, все наши победы не могли появиться без меня. И это благодарность, которую я получаю? Это пощёчина». Мне кажется, именно так Клэй и рассуждал, отказываясь от контракта с Уорриорз», — заявил Кеньон Мартин в интервью Гилберту Аренасу.

Напомним, вчера, 1 июля, стало известно, что Клэй подписал трёхлетний контракт с «Даллас Маверикс» на $ 50 млн. 34-летний баскетболист с сезона-2011/2012 выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», в составе которого принял участие в 793 матчах.