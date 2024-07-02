Шестое трио в истории НБА, которое одержало более 500 побед

Баскетболисты Стефен Карри, Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон в составе «Голден Стэйт Уорриорз» втроём выиграли 420 игр регулярного сезона и 98 игр плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Они стали шестым трио в истории НБА, которое достигло подобного показателя. Об этом информирует сервис Crazy Stats.

Топ-6 выглядит так:

701 — Ману Джинобили, Тим Данкан и Тони Паркер

630 — Кевин Макхэйл, Ларри Бёрд и Роберт Пэриш

599 — Карим Абдул-Джаббар, Мэджик Джонсон и Майкл Купер

535 — Билл Расселл, Сэм Джонс и Томас Сандерс

534 — Билл Расселл, Кей Си Джонс и Сэм Джонс

518 — Стефен Карри, Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин

Напомним, вчера, 1 июля, стало известно, что Клэй Томпсон подписал трёхлетний контракт с «Даллас Маверикс» на $ 50 млн. 34-летний баскетболист с сезона-2011/2012 выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», в составе которого принял участие в 793 матчах.