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Шестое трио в истории НБА, которое одержало более 500 побед

Шестое трио в истории НБА, которое одержало более 500 побед
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Баскетболисты Стефен Карри, Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон в составе «Голден Стэйт Уорриорз» втроём выиграли 420 игр регулярного сезона и 98 игр плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Они стали шестым трио в истории НБА, которое достигло подобного показателя. Об этом информирует сервис Crazy Stats.

Топ-6 выглядит так:

701 — Ману Джинобили, Тим Данкан и Тони Паркер
630 — Кевин Макхэйл, Ларри Бёрд и Роберт Пэриш
599 — Карим Абдул-Джаббар, Мэджик Джонсон и Майкл Купер
535 — Билл Расселл, Сэм Джонс и Томас Сандерс
534 — Билл Расселл, Кей Си Джонс и Сэм Джонс
518 — Стефен Карри, Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин

Напомним, вчера, 1 июля, стало известно, что Клэй Томпсон подписал трёхлетний контракт с «Даллас Маверикс» на $ 50 млн. 34-летний баскетболист с сезона-2011/2012 выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», в составе которого принял участие в 793 матчах.

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