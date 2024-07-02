Впервые в НБА сразу три игрока одной команды получили контракты на сумму свыше $ 200 млн

После того как атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси заключил новый контракт с командой, по условиям которого игрок заработает $ 205 млн за пять лет, впервые в истории НБА три игрока одной команды — «Сиксерс» — получили контракты на сумму более $ 200 млн.

Напомним, ранее 34-летний лёгкий форвард Пол Джордж договорился о четырёхлетнем контракте с «Филадельфией Сиксерс» на сумму $ 212 млн. За время карьеры в североамериканской лиге Джордж набрал 2416 очков в плей-офф, что является лучшим результатом среди всех игроков, которые ни разу не выступали в финальных сериях НБА.

Третьим игроком команды, чей контракт составляет $ 213 млн, является главная звезда команды американец камерунского происхождения Джоэл Эмбиид.