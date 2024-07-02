Стефен Карри посвятил прощальное сообщение Клэю Томпсону

36-летний разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» выложил к себе в аккаунт в социальной сети «Инстаграм» (запрещена на территории Российской Федерации) прощальное сообщение Клэю Томпсону, покинувшему калифорнийский клуб.

«Буду скучать по тебе, Клэй. Даже если мы не закончим путешествие вместе, то, что мы сделали, никогда больше не повторится. Невозможно было представить себе лучший забег, чем наш с тобой и Дрэймондом [Грином]. Мы изменили весь залив Сан-Франциско. Мы изменили правила этой игры. И ты, Убийца Клэй, центр всего этого. Спасибо тебе за всё, братан. Иди и наслаждайся играй в баскетбол и делай то, что ты делаешь. Сплэш Бразерс навсегда», — написал Карри в социальной сети.

Баскетболисты Стефен Карри, Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон в составе «Голден Стэйт Уорриорз» втроём выиграли 420 матчей регулярного сезона и 98 игр плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Они стали шестым трио в истории НБА, которое достигло подобного показателя.