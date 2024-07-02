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«Енисей» объявил о продлении контракта с Сергеем Балашовым

«Енисей» объявил о продлении контракта с Сергеем Балашовым
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Центровой Сергей Балашов продлил контракт с «Енисеем». Об этом сообщила пресс-служба красноярского клуба. К команде Балашов присоединился летом 2020 года, предстоящий сезон станет для него пятым в составе «Енисея».

В минувший сезоне Единой Лиги ВТБ Сергей Балашов принял участие в 39 матчах, в которых в среднем набирал 4,8 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 0,3 передачи за 16,7 минуты на паркете. Он провёл один матч в составе национальной сборной. Он набрал 5 очков, совершил 3 подбора и отдал 2 передачи в среднем за 17 минут.

В третьем матче четвертьфинальной серии Единой Лиги ВТБ «Енисей» проиграл ЦСКА со счётом 82:89. Самым результативным игроком встречи стал защитник красноярского клуба Ксэвьер Ратэн-Мэйс.

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