Инсайдер: Дерозан не подходит ни в чём «Лейкерс»

Инсайдер издания The Athletic Йован Буха порассуждал об атакующем защитнике «Чикаго Буллз» Демаре Дерозане, которого хотят подписать в команде «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Как он сочетается с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом? Две самые большие проблемы с его адаптацией аналогичны проблемам Расселла Уэстбрука в «Лейкерс». Во-первых, он плох в игре без мяча, не освобождает пространство партнёрам, а во-вторых, он защитник ниже среднего. Дерозану нужен мяч, чтобы быть эффективным.

И «Лейкерс» придётся проявить творческий подход, используя его в качестве активной опции в атаке. Если «Лейкерс» добавят ещё одного часто используемого игрока в нападении, я думаю, что этот игрок должен уметь бросать трёхочковые на высоком уровне. А дальние броски — очень слабое место Демара. Дерозан не подходит ни в чём «Лейкерс», — заявил Йован Буха на своем YouTube канале.