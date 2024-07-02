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«Зенит» объявил об уходе Бояна Дублевича

«Зенит» объявил об уходе Бояна Дублевича
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«Зенит» официально объявил, что форвард Боян Дублевич покинет команду по окончании срока действия контракта. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Соглашение черногорца с петербургским «Зенитом» было рассчитано на один сезон.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Дублевич принял участие в 30 матчах, в которых в среднем набирал девять очков, совершал 4,8 подбора и отдавал 1,4 передачи за 17 минут 37 секунд, которые проводил на паркете. Вместе с сине-бело-голубыми он стал обладателем Суперкубка и бронзовым призёром Единой лиги. В конце регулярного чемпионата Боян получил травму, из-за чего был отзаявлен перед плей-офф.

Ранее агент форварда Мишко Ражнатович сообщил, что Боян Дублевич продолжит карьеру в испанском клубе «Сарагоса».

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