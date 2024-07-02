Андрей Десятников — в «Астане»

Официальный сайт Единой лиги ВТБ объявил, что 30-летний 220-сантиметровый центровой Андрей Десятников переходит из «Динамо» Владивосток в БК «Астана».

В прошедшем сезоне Андрей играл за владивостокское «Динамо» в Суперлиге и помог команде стать чемпионом, приняв участие в 41 матче, в среднем за игру набирал 7,8 очка, совершал 8,0 подбора и 1,2 блок-шота. В решающем противостоянии команда обыграла подмосковные «Химки». Счёт в серии был 3-1.

Напомним, ранее стало известно, что Единая лига ВТБ отказала команде в её заявке на участие в турнире в следующем сезоне. До этого президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко говорил, что «Динамо» из Владивостока — единственный потенциальный новичок соревнований в новом сезоне.