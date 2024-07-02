34-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Евролиги и чемпионата Франции «Монако» на позиции разыгрывающего защитника, Кемба Уокер объявил о завершении карьеры на своей странице в социальной сети «Инстаграм» (запрещена на территории Российской Федерации).

«Я хочу начать с благодарности богу за все, что он мне дал. Баскетбол сделал для меня больше, чем можно себе представить, и я очень благодарен за то удивительное путешествие, которое у меня было.

В связи с этим я здесь, чтобы сообщить, что официально ухожу из баскетбола. Когда-то всё это было мечтой. Когда оглядываюсь назад, то всё ещё не могу поверить в то, чего я достиг в своей карьере.

Очевидно, что не смог бы достичь этого без невероятной поддержки вокруг меня. Есть так много людей, которых я должен поблагодарить — мою маму, папу и всю семью, моих товарищей по команде, которые стали семьёй, и тренеров, которые верили в меня и выявили во мне лучшее. Баскетбол навсегда останется частью моей жизни, так что это не прощание. Я с нетерпением жду, что будет дальше», — написал Кемба в прощальном письме.

В 2011 году, выступая за студенческую команду «Коннектикут Хаскис», Уокер стал чемпионом NCAA, а также был признан самым выдающимся игроком турнира.

За свою карьеру Кемба провёл восемь сезонов в составе «Шарлотт» (дебют в сезоне-2011/2012), затем перешёл в «Бостон Селтикс», отыграв два сезона в составе «Кельтов». Следующим этапом карьеры Уокера стала команда «Никс» в 2021 году. В 2022 году был обменян в «Даллас Маверикс», отыграв за них девять матчей, покинул клуб в феврале НБА и спустя полгода перешёл в «Монако».