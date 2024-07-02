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Крис Пол — игрок, улучшавший процент побед каждой команды НБА, к которой присоединялся

Разыгрывающий Крис Пол, перешедший в «Сан-Антонио Спёрс», улучшал процент побед команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), к которой когда-либо присоединялся. Об этом информирует сервис Crazy Stats.

Процент побед команды в сезоне до присоединения Криса Пола и в первом сезоне с ним:

«Шарлотт Хорнетс»: 220 — 463;

«Лос-Анджелес Клипперс»: 390 — 606;

«Хьюстон Рокетс»: 671 — 793;

«Оклахома-Сити Тандер»: 598 — 611;

«Финикс Санз»: 466 — 708;

«Голден Стэйт Уорриорз»: 537 — 561;

«Сан-Антонио Спёрс»: 268 —?

Ранее руководство «Голден Стэйт Уорриорз» приняло решение прекратить сотрудничество с разыгрывающим Крисом Полом, сделав его неограниченно свободным агентом. По информации инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса, Пол планирует присоединиться к «Сан-Антонио Спёрс», подписав однолетний контракт на общую сумму $ 11 млн. Для баскетболиста это будет седьмая команда в НБА.