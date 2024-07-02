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Бронни Джеймс является самым популярным выбором на получение награды «Новичок года»

Бронни Джеймс является самым популярным выбором на получение награды «Новичок года»
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19-летний новичок «Лейкерс» Бронни Джеймс является самым популярным выбором на получение награды «Новичок года» у американских игроков в букмекерских компаниях.

Например, на протяжении сезона НБА игроки делали ставки на Бронни, что он будет выбран под первым номером на драфте НБА в этом году (в итоге Бронни был выбрал под 55-м номером). Но сторонники Джеймса-младшего снова взялись за дело, поскольку они уже делают ставку на то, что он выиграет награду «Новичок года», хоть его шансы и являются 250 к 1.

«Мне жаль Бронни Джеймса, потому что он всё ещё должен учиться в колледже. Мы никогда не говорили о 55-м выборе на драфте НБА не просто так. Он и Леброн получат исторический момент, но речь идёт не только об этом… Мы должны быть честными: Бронни Джеймс не готов быть выдающимся игроком колледжа и вообще быть игроком НБА», — сказал журналист Джон Фанта из FOX Sports.

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