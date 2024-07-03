Войнаровски: Айзек переподписал контракт с «Орландо Мэджик»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

26-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик», Джонатан Айзек переподписал контракт со своим клубом.

«Джонатан Айзек договорился о пересмотре и продлении пятилетнего контракта на сумму $ 84 млн с «Орландо Мэджик», — заявил инсайдер ESPN на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В минувшем сезоне НБА Айзек провёл 58 игр за команду из штата Флорида, набирая в среднем 6,8 очка, 4,5 подбора и 1,2 блок-шота за матч.

На протяжении карьеры тяжёлого форварда «Орландо Мэджик» преследуют травмы. Так, например, Айзек пропустил остаток сезона-2022/2023 после операции по поводу разрыва приводящей мышцы левого бедра.

В 2020 году 25-летний баскетболист перенёс операцию из-за разрыва передней крестообразной связки колена. В результате этого форвард пропустил внушительный отрезок времени и вернулся на площадку лишь в текущем сезоне.