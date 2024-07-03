Зубац — об уходе Джорджа: к сожалению, для него это было лучшее решение

27-летний хорватский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового за «Лос-Анджелес Клипперс», Ивица Зубац прокомментировал уход из состава «парусников» звёздного игрока Пола Джорджа.

«Он мой отличный друг. Мы отыграли вместе пять сезонов. Определённо, тяжело видеть, как он уходит. Он был очень большой фигурой в нашей команде. Нам будет сложно это повторить, он так много сделал, но [в баскетболе] есть деловая сторона. К сожалению, для него это было лучшее решение, нам будет его очень не хватать, но мы подписали несколько новых ребят. Нам нужно работать с тем, что у нас уже есть, и я уверен, что у нас будет отличный сезон», — заявил Зубац на пресс-конференции после матча со Словенией.

Напомним, ранее 34-летний лёгкий форвард Пол Джордж договорился о четырёхлетнем контракте с «Филадельфией Сиксерс» на сумму $ 212 млн.

Сборная Хорватии, которую представляет Ивица Зубац, обыграла сборную Словении, лидером которой является игрок «Далласа» Лука Дончич, со счетом 108:92 в первом квалификационном матче к Олимпиаде.