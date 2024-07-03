«Енисей» объявил об уходе защитника Андрея Топтунова

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Официальный телеграм-канал красноярского баскетбольного клуба «Енисей» объявил о расторжении контракта с 21-летним Андреем Топтуновым, выступающим на позиции разыгрывающего защитника. Как сообщается, трудовой договор с игроком расторгнут по соглашению сторон.

Топтунов выступал за «Енисей» с июля 2023 года, в составе красноярцев принял участие в 27 матчах Единой лиги ВТБ, его средняя статистка составила 3,2 очка, 0,8 подбора, 1,3 передачи и 0,3 перехвата при 11,9 минуты игрового времени.

Ранее Андрей Топтунов выступал за петербургский «Зенит» и «Зенит-2», БК «Новосибирск» и участника первенства Центрального федерального округа ярославский «Буревестник».

«Енисей» в прошедшем сезоне-2023/2024 вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ, где в 1/4 финала уступил во всех трёх матчах серии московскому ЦСКА.