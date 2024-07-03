Экс-центровой «Зенита» Торопов может перейти в УНИКС

34-летний центровой Сергей Торопов может стать игроком казанского УНИКСа, сообщает телеграм-канал «Перехват». Ранее баскетболист в течение двух сезонов выступал за петербургский «Зенит», после ухода из которого находится в статусе свободного агента.

В составе петербуржцев Торопов дважды выигрывал Суперкубок и завоевал Кубок России в прошедшем сезоне-2023/2024. На его счету 18 игр за «Зенит» в Единой лиге ВТБ, в которых он в среднем проводил на площадке по 8,5 минуты, набирая по 2,7 очка и 1,4 подбора.

До перехода в «Зенит» в 2022 году Сергей Торопов выступал также за БК «Нижний Новгород», «Спартак-Приморье» из Владивостока, МБА, БК «Самара», «Темп-СУМЗ» из Ревды, череповецкую «Северсталь» и саратовский «Автодор».