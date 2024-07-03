ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Назван игрок «Сиксерс», ставший трансферной целью «Уорриорз»

Назван игрок «Сиксерс», ставший трансферной целью «Уорриорз»
Комментарии

Команда НБА «Голден Стэйт Уорриорз» ведёт серьёзные переговоры относительно приобретения у «Филадельфии Сиксерс» атакующего защитника Бадди Хилда по схеме «сайн-энд-трейд». Об этом на своей странице в социальных сетях, сославшись на источники, рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Хилд принял участие в 84 матчах регулярного чемпионата, став первым игроком за 19 лет, кому удалось это сделать. Кроме того, Бадди стал лишь 21-м игроком в истории НБА, который провёл 84 матча за регулярный сезон. Атакующий защитник стал игроком «Филадельфии» после обмена из «Индианы Пэйсерс» в феврале этого года.

Главные спортивные новости дня:

Материалы по теме
Династия «Голден Стэйт» завершилась! Легенда клуба променял Карри на Дончича
Династия «Голден Стэйт» завершилась! Легенда клуба променял Карри на Дончича
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android