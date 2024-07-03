Назван игрок «Сиксерс», ставший трансферной целью «Уорриорз»

Команда НБА «Голден Стэйт Уорриорз» ведёт серьёзные переговоры относительно приобретения у «Филадельфии Сиксерс» атакующего защитника Бадди Хилда по схеме «сайн-энд-трейд». Об этом на своей странице в социальных сетях, сославшись на источники, рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Хилд принял участие в 84 матчах регулярного чемпионата, став первым игроком за 19 лет, кому удалось это сделать. Кроме того, Бадди стал лишь 21-м игроком в истории НБА, который провёл 84 матча за регулярный сезон. Атакующий защитник стал игроком «Филадельфии» после обмена из «Индианы Пэйсерс» в феврале этого года.

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