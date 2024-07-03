«Лейкерс» показали фото Леброна и Бронни в форме команды

Пресс-служба «Лос-Анджелес Лейкерс» поделилась свежими фотографиями с сыном лидера команды Леброна Джеймсом Бронни. Сам Леброн также присутствует на снимках.

«Семья», — говорится в описании к фото.

Фото: Los Angeles Lakers

Фото: Los Angeles Lakers

Также «Лос-Анджелес» показал фото Бронни с другим новичком – Далтоном Кнехтом.

Фото: Los Angeles Lakers

Напомним, Бронни был выбран «Лейкерс» под общим 55-м номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года. Кнехт был выбран под 17-м номером.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Впоследствии стало известно, что он полностью поправился и приступил к тренировкам.

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