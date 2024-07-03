«Лейкерс» показали фото Леброна и Бронни в форме команды

Пресс-служба «Лос-Анджелес Лейкерс» поделилась свежими фотографиями с сыном лидера команды Леброна Джеймсом Бронни. Сам Леброн также присутствует на снимках.
«Семья», — говорится в описании к фото.
Фото: Los Angeles Lakers
Фото: Los Angeles Lakers
Также «Лос-Анджелес» показал фото Бронни с другим новичком – Далтоном Кнехтом.
Фото: Los Angeles Lakers
Напомним, Бронни был выбран «Лейкерс» под общим 55-м номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года. Кнехт был выбран под 17-м номером.
Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Впоследствии стало известно, что он полностью поправился и приступил к тренировкам.