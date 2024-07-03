Расписание игрового дня в баскетбольной квалификации Олимпиады 3 июля

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже пройдут летние Олимпийские игры, в рамках которых состоится и баскетбольный турнир. Мужчины выйдут на площадку в период с 27 июля по 10 августа, а женщины – с 29 июля по 11 августа. И в мужском, и в женском турнире участие примут 12 национальных команд. У женщин известны уже все 12 сборных, а у мужчин остаются четыре вакантные путёвки, которые разыгрываются через олимпийские квалификационные турниры со 2 по 7 июля.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня сегодня, 3 июля:
Черногория – Камерун – 15:30 мск;
Хорватия – Новая Зеландия – 17:30 мск;
Багамские острова – Польша – 18:30 мск;
Латвия – Филиппины – 19:00 мск;
Доминиканская Республика – Греция – 21:00 мск;
Испания – Ангола – 21:30 мск.
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