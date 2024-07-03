Эксперт рассказал, почему «Лейкерс» не смогли заполучить Клэя Томпсона

Известный телеведущий и обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скип Бэйлесс высказал мнение, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс лукавил, когда говорил о желании пойти на понижение зарплаты ради приглашения в команду звёздного игрока. По словам Скипа, у «озёрников» не было шансов подписать контракт с Клэем Томпсоном, который в итоге ушёл в «Даллас Маверикс».

«Леброн ни в коем случае не собирался брать меньше, чем $ 160 млн по контракту на три года. Так что «Лейкерс» ни в коем случае не могли конкурировать с предложением «Маверикс» по Клэю Томпсону. Рич Пол (агент Джеймса. – Прим. «Чемпионата») просто пускал пыль в глаза, выставляя Леброна бедной суперзвездой, которая приносит жертвы», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

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