Вембаньяма провёл тренировку в составе Франции в ходе подготовки к ОИ в Париже

Центровой Виктор Вембаньяма принимает участие в тренировочном сборе национальной команды Франции, который она проводит в рамках подготовки к Олимпийским играм. Они состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа.

Вембаньяма тренируются в составе Франции в ходе подготовки к ОИ в Париже:

Сборная Франции как страна, принимающая Олимпиаду, гарантировала себе участие в баскетбольном турнире. В рамках подготовки к нему французы сыграют ряд товарищеских встреч. Кроме Франции, участие в баскетбольном турнире себе гарантировали следующие национальные команды: Австралия, Канада, Германия, Япония, Сербия, Южный Судан и США.

Французы на групповом этапе сыграют со сборными Германии, Японии и победителем олимпийского квалификационного турнира в Латвии.