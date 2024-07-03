«Побеждаю страхи». Антон Понкрашов показал влог с «Заполярного матча звёзд» в Норильске

Двукратный участник Матчей всех звёзд Единой лиги ВТБ Антон Понкрашов показал, как съездил в Норильск для выступления в «Заполярном матче звёзд». Видеозапись Антон разместил на своём канале в YouTube.

«Побеждаю страхи. Таких чувств, как в этой поездке, я не испытывал никогда! Опуститься на глубину 750 м – это что-то невероятное! Провести время в компании Загдая, Павленко, Карандаша и остальных ребят это космос!» — написал Понкрашов.

Видео можно посмотреть на канале Антона Понкрашова в YouTube.

«Заполярный матч звёзд» проходил 12 июня. В рамках мероприятия ЦСКА объявил о продлении контракта с Каспером Уэйром. Стороны его заключили, спустившись на глубину 750 метров в шахте рудника «Октябрьский» в Норильске.