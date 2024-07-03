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«Енисей» объявил о переходе 23-летнего Захара Ведищева

«Енисей» объявил о переходе 23-летнего Захара Ведищева
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23-летний атакующий защитник Захар Ведищев перешёл в «Енисей». Об этом информирует пресс-служба красноярской команды, не раскрывая условия соглашения.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Ведищев принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 5,1 очка, совершал 0,7 подбора и отдавал 0,8 передачи.

«Несмотря на возраст, Захар уже имеет опыт игры в Лиге ВТБ. Мы сделаем всё возможное, чтобы максимально использовать те качества, которыми он обладает, и помочь ему в его дальнейшем развитии», — сказал главный тренер красноярского клуба Йовица Арсич.

Ранее «Енисей» объявил о расторжении контракта с 21-летним Андреем Топтуновым, выступающим на позиции разыгрывающего защитника.

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