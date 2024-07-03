Грин объяснил, почему Пол Джордж не перешёл в «Уорриорз» в межсезонье-2024

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением о переходе Пола Джорджа в «Филадельфию Сиксерс». По словам Грина, сам Пол желал присоединиться к «Голден Стэйт», однако «Лос-Анджелес Клипперс» не проявил гибкости в переговорах, и игрок в итоге оказался в «Филадельфии».

«Пол Джордж планировал присоединиться к «Уорриорз», и мы этого очень ждали. Однако «Клипперс» не проявили гибкости в переговорах. Они отказались содействовать его переходу туда, куда он стремился, и в результате остались ни с чем», – сказал Грин в своём подкасте.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джордж в среднем за матч набирал 22,4 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 3,6 передачи.

У кого больше всех очков в НБА: