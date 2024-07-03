Захар Ведищев высказался о переходе из «Локомотива» в «Енисей»

23-летний атакующий защитник Захар Ведищев дал комментарий по поводу перехода в красноярский «Енисей». По словам Ведищева, он сделает всё возможное, чтобы приносить пользу новой команде.

«В первую очередь хочу поблагодарить главного тренера Йовицу Арсича и президента клуба Владимира Владимировича Петроковского за оказанное мне доверие. На «Арене.Север» мне всегда было непросто играть, буду рад теперь оказаться по другую сторону барьера и с нетерпением жду встречи со всеми болельщиками. В прошлом году «Енисей» задал высокую планку, уверен, что в предстоящем сезоне мы сможем её удержать. От себя сделаю всё, чтобы влиться в коллектив и быть полезным», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Енисея».

Профессиональную карьеру Захар начинал в «Локомотиве-Кубань». В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ атакующий защитник принял участие в 25 матчах за краснодарцев, в которых в среднем набирал 5,1 очка, совершал 0,7 подбора и отдавал 0,8 передачи.