Бронни Джеймс высказался о предстоящем выступлении в «Лейкерс» вместе с Леброном

Бронни Джеймс, сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, поделился мнением о предстоящем выступлении с ним за калифорнийскую команду. Бронни был выбран «Лос-Анджелесом» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года под общим 55-м номером.

«Моя цель – зарекомендовать себя. Я стремлюсь каждый день прилагать усилия и совершенствоваться. Игра с отцом – это, конечно, интересная перспектива, но она никогда не была для меня приоритетной. Чувствую, что могу становиться лучше и совершенствовать свою игру», — сказал Бронни на пресс-конференции.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки, после чего наблюдался в медицинском центре.

Первая реакция Бронни на то, что «Лейкерс» выбрали его на драфте: