Шакил О'Нил дал оценку назначения Редика на пост главного тренера «Лейкерс»

Бывший центровой, а ныне телеведущий и аналитик НБА Шакил О'Нил поделился мнением о назначении Джей Джей Редика на пост главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Безумие, что парень без опыта может затмить такого специалиста, как Сэм Касселл, который занимается тренерской деятельностью уже 15 лет. В общем, позвольте мне сказать кое-что. Речь не идёт про неуважение к Редику. Однако я думаю, у Сэма должна была быть эта возможность. При этом я рад за Редика. На него будет оказываться большое давление. Просто побед будет недостаточно. Когда устраиваешься на эту работу, когда устраиваешься на работу в «Майами Хит», когда устраиваешься на работу, где много талантов, от тебя ожидают победы в чемпионате», — сказал Шакил в своём подкасте.

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