Девушка в Сети сделала заявление о тайном ребёнке 22-летнего Энтони Эдвардса

Один из пользователей социальных сетей сообщил, что у лидера «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса есть сын, о существовании которого никто не знал. Заявление сделала девушка, называющая себя Ally D.

«Вчера я заснула, откладывая то, что должна была сделать. Это случилось в ноябре, когда я узнала, что у него родилась маленькая девочка. Она родилась за месяц до нашего сына. Но я всегда держала это в секрете. Итак, у него трое детей. Я даже молилась за других детей, потому что, в конце концов, это братья и сёстры моего сына», — написала девушка.

Девушка также приложила к сообщению переписку, которую, по её словам, она вела с Эдвардсом.

В минувшем сезоне НБА Эдвардс в среднем за матч набирал 26,2 очка, совершал 5,7 подбора и отдавал 5,4 передачи.

Эдвардс мотивировал товарищей по команде во время тайм-аута: