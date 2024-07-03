Стало известно, сколько Леброн Джеймс заработает за всю свою карьеру в НБА

Издание The Athletic поделилось информацией о совокупных доходах лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за время карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Во внимание принимались только оклады Джеймса, которые он получал от клубов, за которые выступал. Если учесть сумму, которую игрок получит по новому соглашению с «озёрниками», совокупный доход форварда составит $ 583 466 457.

Напомним, ранее инсайдер Шэмс Чарания заявил, что Джеймс согласился подписать максимальный контракт с «Лос-Анджелесом» на два года, по условиям которого заработает $ 104 млн. Также сообщалось, что в контракте Леброна прописана опция игрока и запрет на обмен.

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