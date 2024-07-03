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Леброн и Бил — игроки с определённым пунктом в контракте, которого нет ни у кого в НБА

Леброн и Бил — игроки с определённым пунктом в контракте, которого нет ни у кого в НБА
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Лёгкий форвард Леброн Джеймс вместе с атакующим защитником «Финикс Санз» Брэдли Билом являются единственными действующими игроками НБА, в контрактах которых присутствует опция блокировки обмена.

Напомним, ранее инсайдеры Шэмс Чарания и Эдриан Войнаровски сообщили, что Леброн согласился на двухлетний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», по условиям которого заработает $ 104 млн. Также говорилось, что в его соглашении прописана опция игрока и запрет на обмен.

В минувшем сезоне НБА Леброн в среднем за матч набирал 25,5 очка, совершал 7,3 подбора и отдавал 8,3 передачи в регулярном чемпионате и показывал следующие статистические показатели в плей-офф: 27,8 очка, 6,8 подбора и 8,8 передачи в среднем за игру.

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