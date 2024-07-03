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Сборная США до 17 лет установила три рекорда на юниорском чемпионате мира по баскетболу

Сборная США до 17 лет установила три рекорда на юниорском чемпионате мира по баскетболу
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Сейчас в Турции проходит чемпионат мира по баскетболу для юношей до 17 лет. Мужская сборная США одержала три победы в своей группе, выйдя в стадию плей-офф. Примечательной стала заключительная игра групповой стадии со сборной Китая. Эта победа может стать для американцев самым впечатляющим достижением за всю историю, поскольку игроки США побили три рекорда – набрали наибольшее количество очков, передач и перехватов.

США обыграли Китай со счётом 146:62 и превзошли предыдущий рекорд Испании в матче с Объединёнными Арабскими Эмиратами, когда испанцы набрали 138 очков в 2014 году.

Девять игроков из США набрали 10 и более очков, лидером по набранным очкам стал Джален Харалсон с 21 очком и Кэмерон Бузер с 20 очками.

«Это итог передвижения мяча. Мы говорили перед играми в группе, что лучший игрок — это открытый игрок. Они действительно загорелись желанием двигать мяч, и именно поэтому мы смогли набрать очки», — сказал тренер сборной США Шарман Уайт.

Команда Уайта также установила рекорд по количеству передач — 43, превзойдя свой же собственный рекорд в 40 передач, поставленный в матче со сборной Гвинеи.

Ещё один рекорд был побит по количеству перехватов за игру: команда Уайта перехватила мяч 33 раза. Это превысило предыдущий лучший результат, составляющий 29 перехватов за игру, что примечательно, установленный также сборной США, но уже в 2018 году при игре с Китаем. Фактически все три лучшие игры по перехватам за всю историю были проведены против азиатских сборных, в том числе игра с 27 перехватами в 2010 году.

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