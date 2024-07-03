Фанаты — о словах Грина про уход Томпсона: плакал ли ты так, когда уходил Дюрант?

34-летний четырёхкратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион Дрэймонд Грин, выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз», высказался об уходе Клэя Томпсона, что не понравилось фанатам североамериканской лиги.

«Связь, братство, семья… даже если мы далеко друг от друга, всё, что было между нами, это навсегда. Это никогда не изменится, но я чувствую себя… не знаю… Я действительно не могу справиться с этими чувствами…. Сегодня утром, я думаю, с моего лица упала пара слёз, потому что просто сидел и осознавал произошедшее», — заявил Дрэймонд в интервью Yahoo! Sports.

Реакция поклонников баскетбола не заставила себя долго ждать. Они стали оставлять гневные сообщения игроку «Голден Стэйт Уорриорз».

«А пролил ли ты свои пару слёз, когда заставил Кевина Дюранта покинуть вашу команду? Или когда ты ударил молодого игрока по лицу на тренировке? В конечном итоге ты главная проблема команды», — написал один фанат в соцсети X (ранее Twitter).

«Интересно, плакал ли он, когда обменял Пула на Криса Пола?» — заявил другой поклонник в комментариях Yahoo! Sports.

«Воины уже не те, что прежде, с тех пор как ты ударил Пула, чувак», — высказался другой фанат.

Напомним, 1 июля стало известно, что Клэй подписал трёхлетний контракт с «Даллас Маверикс» на $ 50 млн. 34-летний баскетболист с сезона-2011/2012 выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», в составе которого принял участие в 793 матчах.