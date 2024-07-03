«Я очень разочарован». Отец Клэя Томпсона — о контракте сына с «Далласом»

Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» 69-летний Майкл Джордж Томпсон хотел, чтобы его сын Клэй Томпсон перешёл в «Лейкерс» и закончил в их составе свою карьеру.

«Я точно не настроен на поздравления своему сыну. Я очень разочарован его выбором. У меня была большая надежда, как вы понимаете, что он станет игроком «Лейкерс». И это было близко. Дело дошло до выбора между «Лейкерс» и «Мавс», но, к сожалению, «Мавс» победили. Но вы меня знаете, я молился, чтобы он завершил карьеру в «Лейкерс», — приводит слова Томпсона-старшего издание Basket News.

Майкл Томпсон играл за «Лейкерс» с 1987 по 1991 год, проведя в составе почти пять сезонов. Томпсон-старший выиграл с этой франшизой два титула.

Брат Майкла Томпсона, Эндрю (Энди) Томпсон, был исполнительным продюсером документального мини-сериала Майкла Джордана «Последний танец». Энди подал Адаму Сильверу идею документального фильма, когда оба работали в NBA Entertainment, зная, что Майкл Джордан писал своё имя как Mychal Jordan, поскольку он боготворил Майкла Томпсона.