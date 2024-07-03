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Бронни Джеймс подписал четырёхлетний контракт с «Лейкерс»

Бронни Джеймс подписал четырёхлетний контракт с «Лейкерс»
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Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» и сын игрока «озёрников» Леброна Бронни Джеймс подписал четырёхлетний контракт с «Лейкерс», сообщает Шэмс Чарания из ESPN.

Контракт подписан на сумму $ 7,9 млн. Последний год контракта — опция команды.

Напомним, первые два года контракта каждого новичка гарантированы в соответствии с коллективным договором НБА, и эти контракты могут быть продлены на третий и четвёртый год с увеличением годовой зарплаты на протяжении всего срока действия контракта.

Бронни Джеймс был выбран под общим 55-м номером «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором выступает в данный момент его отец. В конце июля прошлого года молодой игрок пережил остановку сердца во время тренировки. Сына Леброна доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.

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