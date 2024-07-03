Клэй Томпсон хочет «начать всё сначала»

Инсайдеры ESPN сообщили о том, что перед подписанием контракта с «Маверикс» Клэй Томпсон провёл несколько бесед со звездой «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«У Леброна было несколько глубоких разговоров с Томпсоном об идее совместной игры, по сообщениям людей, приближенных к Джеймсу и Томпсону. Но что-то в игре за «Лейкерс», очевидно, было слишком похоже на игру за «Уорриорз». Как выразился один из близких к нему источников: «Будет ли это замена одного «аквариума» на другой?» — заявили журналисты ESPN Рамона Шелбёрн и Кендра Эндрюс.

Напомним, 1 июля стало известно, что Клэй подписал трёхлетний контракт с «Даллас Маверикс» на $ 50 млн. 34-летний баскетболист с сезона-2011/2012 выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», в составе которого принял участие в 793 матчах.