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Леброн Джеймс проведёт свой 22-й сезон в НБА

Леброн Джеймс проведёт свой 22-й сезон в НБА
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Сезон-2024/2025 станет 22-м подряд для одной из главных звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса.

За свою карьеру в НБА Джеймс сыграл за такие команды, как «Кливленд Кавальерс» (11 сезонов), «Майами Хит» (3 сезона) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (6 сезонов)

Грядущий сезон станет седьмым сезоном в составе коллектива «Лос-Анджелес Лейкерс». В сезоне-2020/2021 Леброн вернул Кубок Ларри О’Брайена на домашний стадион «озёрников».

Напомним, за 21-летнюю карьеру Леброн Джеймс стал четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), четырёхкратным MVP финала НБА (2012, 2013, 2016, 2020), четырёхкратным MVP НБА (2009, 2010, 2012, 2013). Он также:

  • является рекордсменом по включению в сборную всех звёзд НБА. Он включался 18 раз, из них 13 в первую сборную всех звёзд, что тоже является рекордом НБА;
  • является рекордсменом по количеству потерь  в НБА и занимает первое  место среди всех игроков НБА;
  • является рекордсменом в истории НБА по количеству проведённых матчей плей-офф (270).Ни одну игру за 21-летн.ю карьеру он не пропускал из-за травм;
  • 7 февраля 2023 года в матче с «Оклахома-Сити Тандер» 38-летний Леброн Джеймс стал лучшим снайпером в истории НБА, превысив достижение  легендарного Карима Абдул-Джаббара, установленное в 1989 году;
  • Леброн больше всех побеждал в сериях плей-офф НБА за всю его историю(41 проведённый плей-офф), обойдя по этому показателю Дерека Фишера.
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