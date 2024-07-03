Кемба Уокер спустя сутки возвращается в баскетбол в новой роли

34-летний американский бывший профессиональный баскетболист Кемба Уокер, который вчера объявил о завершении карьеры игрока, возвращается в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) в роли тренера.

«Кемба Уокер возвращается в «Шарлотт Хорнетс» в качестве тренера по развитию игроков в штабе нового главного менеджера Чарльза Ли», — сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

За свою 16-летнюю карьеру Уокер успел отыграть три сезона в NCAA за колледж из Коннектикута и провести 12 лет в НБА. Большую часть своей карьеры Уокер провёл в команде «Шарлотт Хорнетс». Также он отметился игрой за такие клубы, как «Бостон Селтикс», «Нью-Йорк Никс» и «Даллас Маверикс». Уокер отыграл за «Маверикс» девять матчей, после чего покинул клуб в феврале и спустя полгода перешёл в «Монако» в феврале 2024.