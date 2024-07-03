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Бронни Джеймс объяснил, почему он будет играть под 9-м номером

Бронни Джеймс объяснил, почему он будет играть под 9-м номером
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19-летний американский профессиональный баскетболист команды «Лос-Анджелес Лейкерс» НБА Бронни Джеймс на пресс-конференции ответил на вопрос о том, почему решил играть под девятым номером.

«Это всё ради моего бро, Juice (американский рэп-исполнитель Джаред Энтони Хиггинс, более известный под псевдонимом Juice WRLD, скончавшийся 8 декабря 2019 года. — Прим. «Чемпионата»). Он был огромной частью моего ментального спокойствия, поскольку его музыка помогала мне. Так что я просто отдаю ему дать уважения, потому что его больше нет с нами», — заявил Бронни Джеймс на пресс-конференции НБА.

Напомним, что ранее бывший игрок «Лейкерс» Ник Ван Эксел, выступавший под №9, одобрил выбор игрового номера Бронни Джеймсом.

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