Результаты игрового дня в баскетбольной квалификации Олимпиады 3 июля

2 июля состоялись матчи олимпийского квалификационного турнира, по итогам которого станут известны обладатели последних четырёх путёвок на Олимпийские игры — 2024 в Париже среди мужских национальных команд в баскетболе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня 3 июля (чёрным шрифтом выделены победители матчей):
Черногория – Камерун – 70:66;
Хорватия – Новая Зеландия – 86:90;
Багамские острова – Польша – 90:81;
Латвия – Филиппины – 80:89;
Доминиканская Республика – Греция – 82:109;
Испания – Ангола – 89:81.
Восемь участников олимпийского баскетбольного турнира у мужчин уже известны — это сборные Франции, Австралии, Канады, Германии, Японии, Сербии, Южного Судана и США.
Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 11 августа 2024 года. Будут разыграны по два комплекта наград — в классическом виде и в 3×3 — среди мужчин и женщин.
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