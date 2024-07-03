Результаты игрового дня в баскетбольной квалификации Олимпиады 3 июля

2 июля состоялись матчи олимпийского квалификационного турнира, по итогам которого станут известны обладатели последних четырёх путёвок на Олимпийские игры — 2024 в Париже среди мужских национальных команд в баскетболе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня 3 июля (чёрным шрифтом выделены победители матчей):

Черногория – Камерун – 70:66;

Хорватия – Новая Зеландия – 86:90;

Багамские острова – Польша – 90:81;

Латвия – Филиппины – 80:89;

Доминиканская Республика – Греция – 82:109;

Испания – Ангола – 89:81.

Восемь участников олимпийского баскетбольного турнира у мужчин уже известны — это сборные Франции, Австралии, Канады, Германии, Японии, Сербии, Южного Судана и США.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 11 августа 2024 года. Будут разыграны по два комплекта наград — в классическом виде и в 3×3 — среди мужчин и женщин.