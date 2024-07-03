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Результаты игрового дня в баскетбольной квалификации Олимпиады 3 июля

Результаты игрового дня в баскетбольной квалификации Олимпиады 3 июля
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2 июля состоялись матчи олимпийского квалификационного турнира, по итогам которого станут известны обладатели последних четырёх путёвок на Олимпийские игры — 2024 в Париже среди мужских национальных команд в баскетболе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня 3 июля (чёрным шрифтом выделены победители матчей):

Черногория – Камерун – 70:66;

Хорватия – Новая Зеландия – 86:90;

Багамские острова – Польша – 90:81;

Латвия – Филиппины – 80:89;

Доминиканская Республика – Греция – 82:109;

Испания – Ангола – 89:81.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Рига. Группа Б. 1-й тур
03 июля 2024, среда. 15:30 МСК
Черногория
Окончен
70 : 66
Камерун
Черногория: Бачович, Илич, Вучевич, Хаджибегович, Славкович, Радончич, Симонович, Йованович, Дробняк, Попович, Боговац, Перри
Камерун: Эбуа, Шо, Гбетком, Бидияс, Ком, Атеба, Ньяма, Бидияс, Байе, Течюанг, Нарас, Хилл
Олимпийские игры (м) — квалификация . Пирей. Группа A. 1-й тур
03 июля 2024, среда. 17:30 МСК
Хорватия
Окончен
86 : 90
Новая Зеландия
Хорватия: Филипович, Смит, Капуста, Крушлин, Хезонья, Шарич, Враньеш, Бранкович, Дрежняк, Дрежняк, Зубац, Накич
Новая Зеландия: Те Ранги, Мориоухо-Леафа, Делейни, Ветцель, Менненга, Уэбстер, Кэмерон, Расбэтч, Воданович, Нгатаи, Харрисон, Айлай
Олимпийские игры (м) — квалификация . Валенсия. Группа Б. 1-й тур
03 июля 2024, среда. 18:30 МСК
Багамские острова
Окончен
90 : 81
Польша
Багамские острова: Эйтон, Миллер, Маннингс, Хилд, Эджкомб Дж, Фриман, Гордон, Нэрн, Смит, Элбери, Хантер, Берроуз
Польша: Плута, Сохан, Бальцеровски, Соколовски, Слотер, Миличич, Мазурщак, Понитка, Дзева, Зысковски, Михалак, Жолнеревич
Олимпийские игры (м) — квалификация . Рига. Группа A. 1-й тур
03 июля 2024, среда. 19:00 МСК
Латвия
Окончен
80 : 89
Филиппины
Латвия: Куруц, Мейерис, Дав. Бертанс, Дайр. Бертанс, Тимма, Шмитс, Страутиньш, Стрелниекс, Чаварс, Ломаж, Жагар, Зорикс
Филиппины: Ньюсом, Сотто, Фаджардо, Перес, Офтана, Амос, Рамос, Агилар, Квиамбао, Браунли, Тамайо
Олимпийские игры (м) — квалификация . Пирей. Группа Б. 1-й тур
03 июля 2024, среда. 21:00 МСК
Доминиканская Республика
Окончен
82 : 109
Греция
Доминиканская Республика: Пенья, Нуньес, Монтеро, Лиз, Де Леон, Фелис, Варгас, Гарсия, Поланко, Энрикес, Дуарте, Сантос
Греция: Уолкап, Ларенцакис, Мораитис, Толиопулос, Калатес, Калаицакис, Папаяннис, Харалампопулос, Папаниколау, Адетокунбо, Адетокунбо, Митоглу
Олимпийские игры (м) — квалификация . Валенсия. Группа A. 1-й тур
03 июля 2024, среда. 21:30 МСК
Испания
Окончен
89 : 81
Ангола
Испания: Браун, Прадилья, Фернандес, Лопес-Аростеги, Альдама, Брисуэла, Диас, Эрнангомес, Эрнангомес, Гаруба, Льюль, Нуньес
Ангола: Франсишку, Нету, Гонсалвеш, Дундау, Бангу, Мигел, Фернандеш, Гако, Фернанду, Де Соуза, Макакси, Перейра

Восемь участников олимпийского баскетбольного турнира у мужчин уже известны — это сборные Франции, Австралии, Канады, Германии, Японии, Сербии, Южного Судана и США.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 11 августа 2024 года. Будут разыграны по два комплекта наград — в классическом виде и в 3×3 — среди мужчин и женщин.

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