Бруссард — об Эмбииде: Джоэл, когда ты получишь свой чемпионский титул?

Американский спортивный аналитик Крис Бруссард высказался об игре американского игрока камерунского происхождения из команды «Филадельфия Сиксерс» Джоэла Эмбиида.

«Эмбиид, на мой взгляд, находится под наибольшим давлением среди всех игроков лиги… С этим давлением в разное время сталкивались Стефен Карри, Яннис [Адетокунбо], Джейсон Тейтум, Джейлен Браун. И сейчас каждый получил свои награды! Эмбиид заработал себе звание MVP, но он явно не для этого в лиге. Джоэл, когда ты наконец получишь свой чемпионский титул?» — заявил Бруссард в эфире Fox Sports.

Напомним, на драфте 2014 года Эмбиид был выбран командой «Филадельфия Сиксерс» под общим 3-м номером. Стал третьим игроком из Камеруна в истории НБА. Выбрал себе прозвище The Process, намекая на известную фразу Сэма Хинки(генерального менеджера команды с 2013 по 2016 год. — Прим. «Чемпионата»), сказанную фанатам: «Доверьтесь процессу».