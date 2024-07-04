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Бруссард — об Эмбииде: Джоэл, когда ты получишь свой чемпионский титул?

Бруссард — об Эмбииде: Джоэл, когда ты получишь свой чемпионский титул?
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Американский спортивный аналитик Крис Бруссард высказался об игре американского игрока камерунского происхождения из команды «Филадельфия Сиксерс» Джоэла Эмбиида.

«Эмбиид, на мой взгляд, находится под наибольшим давлением среди всех игроков лиги… С этим давлением в разное время сталкивались Стефен Карри, Яннис [Адетокунбо], Джейсон Тейтум, Джейлен Браун. И сейчас каждый получил свои награды! Эмбиид заработал себе звание MVP, но он явно не для этого в лиге. Джоэл, когда ты наконец получишь свой чемпионский титул?» — заявил Бруссард в эфире Fox Sports.

Напомним, на драфте 2014 года Эмбиид был выбран командой «Филадельфия Сиксерс» под общим 3-м номером. Стал третьим игроком из Камеруна в истории НБА. Выбрал себе прозвище The Process, намекая на известную фразу Сэма Хинки(генерального менеджера команды с 2013 по 2016 год. — Прим. «Чемпионата»), сказанную фанатам: «Доверьтесь процессу».

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