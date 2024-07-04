Энджел Риз — единственная баскетболистка, набравшая в сезоне более 200 очков и подборов

22-летняя американская баскетболистка, играющая на позиции форварда за клуб WNBA (Женская национальная баскетбольная ассоциация) «Чикаго Скай», Энджел Риз стала единственным игроком лиги, набравшим более двухсот очков и двухсот подборов.

В драфте WNBA 2024 года клуб «Чикаго Скай» выбрал Риз под общим седьмым номером. Это был второй выбор клуба за первый раунд: под общим третьим номером «Чикаго» выбрал бразильянку Камиллу Кардосо. Таким образом, «Скай» в одном раунде драфта выбрали двух баскетболисток, становившихся наиболее выдающимися игроками турнира NCAA в последние два года (Кардосо завоевала это звание вместе с чемпионским титулом в 2024 году в составе Университета Южной Каролины). По ходу сезона Риз побила рекорд лиги по продолжительности серии дабл-даблов среди новичков WNBA, принося своей команде минимум по 10 очков и 10 подборов в семи играх подряд.

В среднем, Риз совершала 11,8 подбора за матч в WNBA.