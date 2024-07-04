Мать невесты игрока НБА ответила на обвинения в адрес дочери

20-летний американский баскетболист Кайл Филиповски на прошедшем драфте НБА — 2024 был выбран под 32-м номером клубом «Юта Джаз». Но баскетбольную общественность привлекла далеко не cпортивная история баскетболиста. Сразу после драфта пришли некоторые шокирующие новости о Кайле Филиповски и его невесте Кейтлин Хадчисон.

Сначала в соцсети Х (ранее Twitter) высказалась мама Кайла, написав следующий пост: «Вы открываете двухлетний выпуск со своим сыном… а его невесте уже 28 лет, и три года назад у неё были фото с бриллиантовым кольцом на руке, когда Кайл покинул Duke. НО ОН ВСЁ ЕЩЁ БЫЛ ШКОЛЬНИКОМ!»

Затем свой пост в соцсети X (ранее Twitter) выложила мама Кейтлин Хадчисон Ребекка: «Впереди что-то будет. Мы всегда говорили детям: во всём хорошем, если вы вообще верите, найдутся враги, на каждое позитивное всегда есть негатив. Вот как мы переживаем эти «штормы».