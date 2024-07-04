Грин — о переходе Пола Джорджа в «Сиксерс»: команды не всегда готовы пойти на компромисс

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал переход экс-форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Пола Джорджа в «Филадельфию Сиксерс». 34-летний игрок договорился о четырёхлетнем контракте на сумму $ 212 млн.

Ранее Грин рассказал, что сам Пол желал присоединиться к «Голден Стэйт», однако «Лос-Анджелес Клипперс» не проявил гибкости в переговорах, и игрок в итоге оказался в «Филадельфии».

«Я правда не хочу слушать, когда люди говорят: «Этот парень не был предан команде». В этом деле не всегда царит преданность. Бывают моменты, когда игроки стремятся к тому, что считают наилучшим для себя, тогда как команды не всегда готовы пойти на компромисс», – сказал Грин в своём подкасте.

В завершившемся сезоне НБА 34-летний Пол Джордж принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата за «Лос-Анджелес Клипперс», в которых набирал 22,6 очка, делал 5,2 подбора и 3,5 передачи в среднем за игру. Также на его счету шесть матчей в плей-офф (19,5 очка, 4,8 передачи и 6,8 подбора).