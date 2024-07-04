«Локомотив-Кубань» досрочно завершил сотрудничество с Джейленом Барфордом

«Локомотив-Кубань» воспользовался опцией о досрочном завершении сотрудничества с американским защитником Джейленом Барфордом. Об этом сообщила пресс-служба краснодарского клуба. Барфорд присоединился к команде в сезоне-2021/2022, минувший сезон стал для него третьим.

В составе красно-зелёных Джейлен Барфорд стал серебряным призёром чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/2023. Он также принял участие в Матче звёзд — 2023. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Барфорд провёл 49 матчей, в которых в среднем набирал 13,4 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 2,7 передачи.

Ранее стало известно, что защитник «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв покинул краснодарский клуб и перешёл в петербургский «Зенит».