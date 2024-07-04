УНИКС заключил контракт с Сергеем Тороповым

Центровой Сергей Торопов подписал контракт с УНИКСом. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба. Соглашение заключено по схеме «1+1».

На протяжении двух последних сезонов Торопов выступал за «Зенит», в составе которого стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ и чемпионата России (2024), обладателем Кубка России (2024), двукратным обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ (2023, 2024). В минувшем сезоне Сергей Торопов принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 3,4 очка и совершал 2,0 подбора за 10,01 минуты на паркете.

До перехода в «Зенит» в 2022 году Сергей Торопов выступал также за БК «Нижний Новгород», «Спартак-Приморье» из Владивостока, МБА, БК «Самара», «Темп-СУМЗ» из Ревды, череповецкую «Северсталь» и саратовский «Автодор».