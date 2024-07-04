ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

УНИКС заключил контракт с Сергеем Тороповым

УНИКС заключил контракт с Сергеем Тороповым
Комментарии

Центровой Сергей Торопов подписал контракт с УНИКСом. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба. Соглашение заключено по схеме «1+1».

На протяжении двух последних сезонов Торопов выступал за «Зенит», в составе которого стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ и чемпионата России (2024), обладателем Кубка России (2024), двукратным обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ (2023, 2024). В минувшем сезоне Сергей Торопов принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 3,4 очка и совершал 2,0 подбора за 10,01 минуты на паркете.

До перехода в «Зенит» в 2022 году Сергей Торопов выступал также за БК «Нижний Новгород», «Спартак-Приморье» из Владивостока, МБА, БК «Самара», «Темп-СУМЗ» из Ревды, череповецкую «Северсталь» и саратовский «Автодор».

Материалы по теме
УНИКС объявил о продлении контракта с Велимиром Перасовичем
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android