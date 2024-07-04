34-летний российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда, Сергей Торопов прокомментировал свой переход в УНИКС.

«Очень рад оказаться в такой титулованной команде, как УНИКС. Признателен за эту возможность президенту клуба Евгению Борисовичу Богачёву и главному тренеру Велимиру Перасовичу! С нетерпением жду встречи с новыми партнёрами и, конечно, казанскими болельщиками. Приложу все усилия для того, чтобы помочь команде достичь максимальных результатов в Единой лиге ВТБ. Вперёд, за УНИКС!» — сказал Торопов пресс-службе казанцев.

В июне 2022 года Торопов перешёл в «Зенит». В составе команды Сергей стал победителем Суперкубка Единой лиги ВТБ. В сезоне-2023/2024 Торопов стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ и чемпионата России, победителем Суперкубка Единой лиги ВТБ и Кубка России.