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«Локомотив-Кубань» продлил контракт с лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» продлил контракт с лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ
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21-летний российский баскетболист Кирилл Елатонцев, играющий на позиции центрового за «Локомотив-Кубань», подписал новый контракт с краснодарским клубом сроком на пять лет по системе «3+2».

В минувшем сезоне выпускник академии «Локомотива-Кубань» был признан лучшим молодым игроком чемпионата Единой лиги ВТБ.

В сезоне-2023/2024 Кирилл Елатонцев сыграл за основу «Локо» в 45 матчах, набирая в среднем 5,5 очка и 3,3 подбора за матч.

Напомним, Елатонцев в 2016 году присоединился к системе баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань». Выступал за молодёжную команду «Локомотив-Кубань-2». В её составе стал чемпионом и серебряным призёром Единой молодёжной лиги ВТБ. В 2021 году был признан самым ценным игроком регулярного сезона, а в 2023-м самым ценным игроком «Финала четырёх».

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