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«Енисей» объявил о переходе Владислава Одинокова

«Енисей» объявил о переходе Владислава Одинокова
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23-летний лёгкий форвард Владислав Одиноков перешёл в «Енисей». Об этом информирует пресс-служба красноярской команды, не раскрывая условия соглашения.

В минувшем сезоне Одиноков в составе казанцев принял участие в 20 матчах Единой лиги ВТБ, средняя статистка составила – 1,9 очка, 0,9 подбора, 0,3 передачи и 0,2 перехвата за 6,6 минуты на паркете.

«Ни для кого не секрет, что Одиноков очень талантливый игрок, но в чрезвычайно сильной конкуренции, в команде УНИКС, ему не удалось в полной мере проявить себя. Наша задача дать ему возможность для этого, а он должен её использовать наилучшим образом», — приводит слова главного тренера красноярского клуба Йовицы Арсича пресс-служба «Енисея».

Одиноков дебютировал в Единой лиге ВТБ в сезоне-2020/2021. Начало сезона-2022/2023 он провёл в составе МБА, отыграв за команду 19 матчей на первом этапе регулярного чемпионата. В январе 2023 года на правах аренды перешёл в УНИКС.

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