«Фенербахче» продлил контракт с рекордсменом Евролиги

Турецкий баскетбольный клуб из Стамбула «Фенербахче» подписал новый контракт с одной из главных звёзд команды Найджелом Хэйс-Дэвисом сроком на три года, сообщает пресс-служба команды.

Несмотря на интерес и предложения со стороны команд НБА, «Фенербахче» смог договориться с Найджелом об условиях нового долгосрочного контракта.

Ранее в сезоне Хэйс-Дэвис набрал 50 очков в матче против «Альбы». Такой результат стал рекордным в истории Евролиги. Найджел опередил Шейна Ларкина, занимавшего первое место с 49 очками.

«Перед матчем я написал друзьям, что чувствую и читаю игру в стиле Деджонте Мюррея. Конечно, я не знал, что наберу 50 очков, но был уверен, что буду много бросать», – прокомментировал рекорд форвард.