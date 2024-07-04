Максим Личутин продлил контракт с МБА

Разыгрывающий Максим Личутин останется в ПБК МБА. Об этом информирует пресс-служба московской команды, не раскрывая условия соглашения.

Максим Личутин выступает за команды структуры ПБК МБА с сезона-2015/2016. В 2021 году Личутин перешёл в «Пари НН» на правах аренды и в составе волжан стал обладателем Кубка России — 2023. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ разыгрывающий провёл за МБА и МБА-МАИ 26 матчей, в которых в среднем набирал 6,1 очка, совершал 1,5 подбора и отдавал 1,5 передачи.

Напомним, в прошедшем сезоне МБА не удалось повторить свой прошлогодний успех и выйти в плей-офф. Московской команде даже не удалось зацепиться за плей-ин.

Ранее пресс-служба московского клуба сообщила, что 33-летний тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Зубков продолжит карьеру в МБА-МАИ.