Пятикратный чемпион в составе «Лейкерс» поддержал выбор Бронни Джеймса

68-летний американский бывший профессиональный баскетболист и тренер Майкл Купер высказался в поддержку 19-летнего Бронни Джеймса, выбранного «Лейкерс» на драфте под 55-м номером.

«Я думаю, что это был хороший выбор на драфте. Бронни — хороший игрок, он будет становиться только лучше, и, очевидно, это удерживает Леброна в Лос-Анджелесе, потому что он явно мечтает играть со своим сыном», — заявил Купер порталу TMZ.

Купер провел в НБА 12 сезонов, в каждом из которых защищал цвета «Лос-Анджелес Лейкерс». В составе калифорнийского клуба он стал пятикратным чемпионом НБА в качестве игрока. После завершения карьеры игрока стал тренером, став двукратным чемпионом WNBA в составе команды «Лос-Анджелес Спаркс».

В 1987 году стал лучшим оборонительным игроком НБА. Всего за карьеру сыграл 873 игры, в которых набрал 7729 очков (в среднем 8,9 очка за игру), сделал 2769 подборов, 3666 передач, 1033 перехвата и 523 блок-шота.